قال الله.. ربيع العربي-بساطة 16- - لمى محمد

2020/07/10 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد -قال الله: كلكم بذور خير..



منكم من يروي بذوره بالعقل وبالحياة..



فتزهر وتطعم المحتاجين قبله..



فلا يكن من الخاسرين..



ومنكم من أختار ظلام العقل..



فداس بذوره إلى يوم الدين.الموت موت..



لا يوجد موت رديء وموت جميل…الموت موت..



نهاية لمرحلة، فهو حتماً بداية لمرحلة أخرى مجهولة..



والمجهول مصاغ السماء لا نضع كبشر فيه أيّة ذرة..



حتى الذهب المغشوش..



لكننا نصنع المجهول!-كيف…-تعالوا معي لنرى م ......





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