بهذا المبلغ ..الشرطة يقترب من ضم علاء عباس للنادي

2020/07/10 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/افاد مصدر لـمراسل "كلكامش برس" انه بمبلغ يقارب النصف مليار دينار فان الأخضر الشرطاوي يقترب من التعاقد مع علاء عباس.

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