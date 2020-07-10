العثور على رسالة كتبت عام 1941 حول هتلر.. ماذا أوصى كاتبها؟

2020/07/10 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عثر عمال أثناء قيامهم بالترميم في محطة قطارات في مدينة نوفي سكالميجيتسي وسط بولندا على رسالة موضوعة في قنينة تعود إلى عام 1941 .وكتبت الرسالة في 15 مارس 1941، من قبل اثنين من أبناء مدينة كاليش المجاورة، وهما يان كارليفسكي مواليد 1902، وفلاديسلاف سوبانسكي مواليد 1900، واستعبدهما النازيون بعدما احتلت ألمانيا […]

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