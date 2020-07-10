الصحة العالمية تسجل ارتفاع قياسي في إصابات كورونا حول العالم

2020/07/10 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي في العالم، حيث تم رصد 228102 حالة.وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 228102 حالة، مقابل 204967 في إحصائية أمس الخميس، …

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