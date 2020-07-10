2020/07/10 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، بخصوص اعتماد مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل، وذلك بعد الغاء الدوري العراقي لموسم (2019-2020).وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، وعن طريق أمين السر محمد فرحان، قد خاطبت الاتحاد الآسيوي للعبة بخصوص كيفية اعتماد المقاعد الخارجية في المسابقات القارية بعد إلغاء الدوري العراقي بسبب جائحة فيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسيوي يعتمد تصنيف الموسم الماضي لمشاركة الأندية العراقية في دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسيوي يعتمد تصنيف الموسم الماضي لمشاركة الأندية العراقية في دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).