2020/07/10 | 22:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. فرقة الرد السريع تتسلم منفذ المنذرية الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. فرقة الرد السريع تتسلم منفذ المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. فرقة الرد السريع تتسلم منفذ المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).