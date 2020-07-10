التعليم تعلن جهوزيتها لإجراء الامتحانات النهائية الكترونيا في ٧/٢٦

2020/07/10 | 22:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن اكمال كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الدراسات الاولية النهائية المقررة في الـ26 من الشهر الجاري.واشارت في بيان ان الامتحان سيكون الكترونيا وعبر المنصات التعليمية الالكترونية ذاتها التي اعتمدها الطالب ومنها (Google Classroom)، و (Moodle) وغيرها وهي معتمدة في التداول بشكل كبير في العالم.

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