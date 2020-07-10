الصحة : افتتاح مختبر خاص لفحص الراغبين بالسفر

2020/07/10 | 22:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قالت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن الأيام الـ10 الأخيرة لم تتضاعف بها أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما أعلنت فتح مختبر خاص لفحص الراغبين بالسفر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، قوله إن "العراق يشهد ازديادا بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة مع دول أخرى"، لافتا إلى أنه "خلال العشرة أيام الماضية، لم تتضاعف أعداد الإصابات بالفيروس، وهذا يعدّ مؤشرا إيجابيا".وأضاف، أن "التزام المواطنين بالإجراءات الصحية سيسهم في انخفاض أرقام الإصابات".وأشار إلى أن "ملف استئناف الرحلات الجوية يحتاج إلى آليات وضوابط يتم وضعها بالتنسيق ما بين وزارة الصحة والخطوط الجوية وسلطة الطيران والمطارات المعنية للتعامل الصحي مع الوافدين والمغادرين".وأكد الجميلي، أن "الجهات الصحية ستتابع الوافدين والمغادرين مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء"، مشيرا إلى أن "الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات، لغرض وضع الضوابط والآليات لاستئناف الرحلات الجوية".وتابع، أنه "تم فتح مختبر خاص تابع لوزارة الصحة، للذين يرغبون بالسفر والشركات الأجنبية، لإتمام الفحوصات الخاصة بهم"، مشيرا إلى أنه "ضمن الآليات سيتم توسيع المختبرات للتخفيف عن المواطنين".ولفت إلى أن "الفحص من الناحية الصحية يأخذ ساعات عدة، ويكون خارج المطار حتى يكون المسافر مستعدا بعد النتيجة للسفر من عدمه، أما بالنسبة للوافدين هنالك الفحص السريع ستقوم به المؤسسة الصحية المعنية في داخل المطار".

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