أحد أفضل لاعبي ريال مدريد يغيب عن النادي حتى نهاية الدوري الاسباني

2020/07/10 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت تقارير صحفية اليوم الجمعة، إن ريال مدريد سيشهد غياب مدافعه مارسيلو على الأرجح حتى نهاية دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد إصابته في الفخذ.وأضاف التقرير أن مارسيلو (32 عامًا) سيغيب عن آخر 4 مباريات لريال مدريد في الدوري أمام ألافيس، اليوم الجمعة، وغرناطة، وفياريال، وليغانيس.لكنه سيعود في الوقت […]

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