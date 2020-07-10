الصين: مسرور بارزاني حقق خطوات جدية في مسيرة الإصلاح

2020/07/10 | 22:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصل الصيني في اربيل ني رو جي

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