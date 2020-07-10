”الدرهم” أغنية شبابية للمغربي حمزة الفضلي

2020/07/10 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلق الفنان المغربي حمزة الفضلي، فيديو كليب أغنيته الجديدة «الدرهم» على قناته الرسمية باليوتيوب، وعبر مختلف المنصات والتطبيقات الإلكترونية للموسيقى.أغنية «الدرهم» من كلمات وألحان حمزة الفضلي والإنتاج الموسيقي Jam Aunni، وصور العمل بطريقة الفيديو كليب في مدينة مراكش تحت إدارة المخرج عثمان إسماعيلي علوي وفق أحدث تقنيات التصوير.وتحكي قصة الأغنية عن التحديات والعقبات […]

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