انتشال جثة طالب جامعي غريق في كركوك

2020/07/10 | 22:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت الشرطة بانتشار فرق الغواصة، مساء الجمعة، جثة شاب قضى غرقاً في سد خاصة جاي بمحافظة كركوك.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أحد المواطنين أبلغ عن وجود حالة غرق في سد خاصة جاي، ما استدعى العقيد مازن غريب مدير قسم شرطة النجدة النهرية للتوجه إلى مكان الحادث على رأس مفرزة من الغواصين.

وأضافت أن الغواصين انتشلوا جثة الغريق وهو من أهالي قرية دارمان التابعة لمحافظة كركوك وطالب جامعي في المرحلة الأولى يبلغ عمره ١٩ عاما.

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