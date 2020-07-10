رأس المال: الفصل الثالث عشر (58) 7) نبذ وجذب العمال مع تطور المصنع الآلي. الأزمات في الصناعة القطنية - كارل ماركس

2020/07/10 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس رأس المال: الفصل الثالث عشر (58) الآلات والصناعة الكبرى7) نبذ وجذب العمال مع تطور المصنع الآلي.



الأزمات في الصناعة القطنيةيعترف جميع ممثلي الاقتصاد السياسي المتعقلين أن أول دخول للآلة يؤثر كالطاعون على عمال تلك الحرف والمانيفاکتورات التقليدية التي تواجهها الآلة المنافسة قبل غيرها.



وتراهم يرثون جميعاً عبودية عامل المصنع.



ولكن ما هي الورقة الرابحة الكبرى الت ......





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