نظرة تاريخية موجزة عن الترجمة - محمد الرحالي

2020/07/10 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي تفرض الترجمة باعتبارها نمطا من التفكير وعلما يقتضي التطبيق والممارسة الوقوف عند المسار التاريخي الذي قطعته، وإن كان هذا ليس الغرض من البحث باعتباره موجها للتعرف على التأثيرات التي تمس اللسانيات، لكن الوقوف عند هذا الأمر سيمكننا قطعا من تلمس الطريق نحو معرفة أفكار مهمة تتصل بالترجمة وييسر فهم بعض إشكاليات البحث.



فالترجمة فن عريق وقديم ارتبط بالحضارات الإنسانية عندما دعت الضرورة الإنسانية إلى قيا ......





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