شاهد بالصور: جولة حول الكرة الأرضية.. هكذا بدا العالم بعد رفع قيود كورونا

2020/07/10 | 22:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت وسائل اعلام روسية، تقريرا مصورا حول العالم، اظهر نشاطات مختلفة في دول عديدة، بعد رفع قيود كورونا في معظم دول العالم.جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة لاعب “زينيت” الروسي أرتيوم دزيوبا، ​​في حفل […]

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