كورونا.. الوفيات في فرنسا تتجاوز حاجز الـ30 ألفا

2020/07/10 | 22:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الجمعة تسجيل 25 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30004 حالات.وفي يونيو كان معدل الوفيات اليومي بالفيروس في فرنسا 34، مقابل 143 في مايو و695 في أبريل.إلى ذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات بـ115 حالة […]

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