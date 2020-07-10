وزارة الزراعة تنفذ حملة تلقيحات بيطرية ضد مرض داء الكلب

2020/07/10 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تنفيذها حملة تلقيحات بيطرية وقائية ضد مرض داء الكلب في المحافظات العراقية للحد من انتشاره.

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