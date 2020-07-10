2020/07/10 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشم الطائر.. رواية للشاعرة دنيا ميخائيل ترصد أحداث عقدين من الزمان العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 22:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وشم الطائر.. رواية للشاعرة دنيا ميخائيل ترصد أحداث عقدين من الزمان العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وشم الطائر.. رواية للشاعرة دنيا ميخائيل ترصد أحداث عقدين من الزمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).