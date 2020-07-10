2020/07/10 | 22:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مسؤول باستيلاء قوات الجيش التركي، مساء الجمعة، على قمة ستراتيجية شمالي ناحية دركار بمحافظة دهوك على الحدود مع تركيا عبر إنزال جوي.

وقال مدير ناحية دركار زيرفان موسى لوكالة شفق نيوز، إن القوات التركية استولت على قمة جبل شاقولي شمالي ناحية دركار الواقعة شمال شرقي قضاء زاخو عبر عملية إنزال جوي بواسطة مروحيات عسكرية.

وأضاف أن تلك القوات قامت بإنشاء نقاط عسكرية فوق قمة الجبل المطل على قرية بوصلي، منوهاً إلى أن الطائرات المروحية والمدفعية التركية قصفت الجبل بكثافة قبل عملية الإنزال.

وكانت قمة الجبل في مرمى نيران المدفعية والطائرات التركية منذ بدء أنقرة بتكثيف هجماتها على المناطق الحدودية بإقليم كوردستان منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي.

وتتمتع قمة جبل شاقولي بموقع استراتيجي على اعتبار أنها تعلو المنطقة المحيطة بها.

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ نحو ثلاثة أسابيع ما أوقع خسائر بشرية ومادية.



وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

كما نددت بغداد بالهجمات التركية واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة الاتحادية حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على حدود تركيا، إلا أن أنقرة واصلت عملياتها العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإنزال جوي.. الجيش التركي يستولي على قمة ستراتيجية بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإنزال جوي.. الجيش التركي يستولي على قمة ستراتيجية بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).