وزير الصحة يوجه بإنشاء معمل أوكسجين في ذي قار

2020/07/10 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قاروجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، بانشاء معمل لانتاج الأوكسجين الطبي في محافظة ذي قار.وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإنشاء معمل أوكسجين في محافظة ذي قار على ان ينجز بصورة عاجلة.وكان وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز قد وجه في وقت سابق، بتجهيز مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار بسائل الأوكسجين الطبي.

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بغداد اليوم _ بغداد

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وكيل وزارة

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