الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين

2020/07/10 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا مساندته الصحفيين الفلسطينيين في كفاحهم ونضالهم ضدّ الكيان الصهيوني الغاصب.وقال الاتحاد في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه،اليوم الجمعة، “يتعرّض النقيب الفلسطيني ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر بوبكر منذ مدّة إلى هجمة ممنهجة وشرسة تهدف إلى تشويه نضاله الوطني ونضالات الصحفيين […]

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