الكسبة في كربلاء يتمردون على قرار الحظر ويطلقون نداء “افتح محلك “

2020/07/10 | 23:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أطلق الكسبة واصحاب المهن الحرة والعمال أصحاب الدخل اليومي في كربلاء ، مساء الجمعة ، نداء فيما بينهم ( افتح محلك ) وأكسر قرار الحظر ومارس عملك الطبيعي حتى لو تم اعتقالك من قبل دوريات الشرطة .وقالوا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وتابعته […]

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