أردوغان يعلن إقامة الصلاة في “آيا صوفيا” يوم 24 تموز

2020/07/10 | 23:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن “أول صلاة ستقام بمسجد “آيا صوفيا” ستكون يوم 24 تموز”.وقال اردوغان أن صوفيا أصبح مسجدا بعد 86 عامًا كمتحف، مشيرًا إلى أن “مسجد آيا صوفيا سيكون مفتوحًا للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب”.وأوضح في كلمة اليوم أن “تركيا تمارس حقا سياديًا في تحويل آيا صوفيا إلى […]

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