2020/07/10 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي معزيا بوفاة كمبش : الفايروس يحصد ارواح العراقيين نتيجة ضعف الاداء الحكومي بمواجهته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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