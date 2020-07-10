المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري تحدد موعدا للنطق بالحكم

2020/07/10 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الجمعة، قرارًا حدّدت فيه موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) يومَ الجمعة في 7 آب 2020، وذلك خلال جلسة علنية تُعقد عند الساعة 11.00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.وفي القرار الذي أودِع اليوم، أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية […]

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