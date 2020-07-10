الكعبي: جهود المؤسسات الحكومية ستتضافر لتخفيف معاناة مدينة الصدر

2020/07/10 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،أن جهود المؤسسات الحكومية ستتضافر لتخفيف معاناة مدينة الصدر.

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