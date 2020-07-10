سباق سياسي في بيانات ذكرى التحرير والموصل تعيش أسوأ أوضاعها

2020/07/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الموصل‭ -‬الزمان تبارى‭ ‬السياسيون‭ ‬والمسؤولون‭ ‬العراقيون‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬بيانات‭ ‬تحيي‭ ‬ذكرى‭ ‬تحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تظهر‭ ‬نتائج‭ ‬تحميل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬التقصير‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ ‬بسهولة‭ ‬تامة‭ ‬للارهاب‭ .‬ويقول‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬المدمر‭ […]

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