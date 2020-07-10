2020/07/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الموصل بنيت عبر قرون وأقوام وأجيال عدة، وجرى تدميرها في معركة تحريرها التي أنجزتها القوات العراقية والتحالف الدولي قبل ثلاث سنوات ، وتلك أولى علامات التفكير الواجبة في النظر الى أي أفق زمني لاعمارها .التضحيات كانت كبيرة جداً من أهالي المدينة وجثث بعضهم لم تخرج حتى اللحظة من تحت الانقاض ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعمار مدينة عمرها قرون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعمار مدينة عمرها قرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).