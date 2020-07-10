2020/07/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات‭ ‬لمعالجة‭ ‬اكتظاظ‭ ‬السجون‭ ‬لوقف‭ ‬تفشي‭ ‬الفيروس‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬العراقية‭ ‬غيداء‭ ‬كمبش‭ ‬،‭ ‬متأثرة‭ ‬بإصابتها‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬ون‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬نقلها‭ ‬منذ‭ ‬اسبوعين‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬بعقوبة‭ ‬التعليمي‭ ‬لكن‭ ‬احوالها‭ ‬تدهورت‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ .‬وأفادت‭ ‬‮«‬‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة‭ ‬أول‭ ‬برلمانية‭ ‬عراقية‭ ‬وبغداد‭ ‬والكوت‭ ‬والنجف تتصدر‭ ‬اصابات‭ ‬كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة‭ ‬أول‭ ‬برلمانية‭ ‬عراقية‭ ‬وبغداد‭ ‬والكوت‭ ‬والنجف تتصدر‭ ‬اصابات‭ ‬كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).