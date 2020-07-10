2020/07/10 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعوات لمعالجة اكتظاظ السجون لوقف تفشي الفيروس بغداد – عبدالحسين غزال أعلن في العراق الجمعة عن وفاة عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية غيداء كمبش ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ون كان قد جرى نقلها منذ اسبوعين الى مستشفى بعقوبة التعليمي لكن احوالها تدهورت في الايام الثلاثة الاخيرة .
وأفادت « […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول برلمانية عراقية وبغداد والكوت والنجف تتصدر اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفادت « […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول برلمانية عراقية وبغداد والكوت والنجف تتصدر اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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