الحشد الشعبي يعلن الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا

2020/07/10 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا.

وقال ال...





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