ديالى تعلن تسجيل 67 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/10 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا.

وقال الحشد في بيان، ان "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا

بغداد اليوم - ذي قار

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، بانشاء معمل لانتاج الأوكسجين الطبي في محافظة ذي قار.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإنشاء مع

بغداد اليوم _ بغداد

قالت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن الأيام الـ10 الأخيرة لم تتضاعف بها أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما أعلنت فتح مختبر خاص لفحص الراغبين بالسفر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وكيل وزارة

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