البعد الاجتماعي في الزجل المغربي - محمد الرحالي

2020/07/10 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي إن حضور البعد الاجتماعي في الزجل المغربي يتصل بالمعتقد الشعبي تارة وتارة أخرى بالقيم الاجتماعية وتحليل وافعها وترج للأفضل في خضم الحياة الاجتماعية التي انقلبت فيها بعض القيم رأسا على عقب ، ومنها استلهام التراث المعروف لدى الطبقات الاجتماعية الفقيرة والشعبية منها وما سواها، وفي هذا المثال الأول يعبر الزجال أحمد المسيح لكنه يعبر عن جدبته الخاصة التي مكنته من النفاد إلى العمق الزجلي الذي جعله تماهيا ......





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