عداء سلطة يوليو لمبادرات المجتمع المدنى! فرقة رضا نموذجاً. محمود رضا، تجسيد لقتل المبادرات الابداعية الفردية. - سعيد علام

2020/07/10 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته" ..



نعت وزارة الثقافة المصرية صباح اليوم الجمعة، رحيل الفنان محمود رضا ووصفته بـ"أسطورة الاستعراض المسرحي وسفير القوى الناعمة المصري" ..



وهو نفس الفنان الذى اممت دولة وزارة الثقافة نفسها، فرقته الخاصة "فرقة رضا" عام 1961 وتعاملت معها بأعتبارها معمل حلويات!يشتكى الاطباء من نقص وسائل الحماية الضرورية وهم يواجهون بصدروهم فى الصفوف الاولى والاخيرة، الفيروس القا ......





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