نيويورك تايمز تنقل تصريحات توحي لـ “لمسة اميركية” وراء انفجارات ايران

2020/07/10 | 23:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أنه “نعتقد أن تفجير منشأة نطنز النووية الإيرانية تم التخطيط له لأكثر من عام”.وقال مسؤولون أميركيّون وإسرائيليّون إن إستراتيجيّة مشتركة جديدة لمواجهة إيران بدأت بالظهور، وإنها تتّجه إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة وصولا إلى الانتخابات الأميركيّة، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة “نيويورك تايمز”.[…]

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