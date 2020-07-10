2020/07/10 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني يطالب بالتحقيق في ضياع قناني الأوكسجين بالناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يطالب بالتحقيق في ضياع قناني الأوكسجين بالناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يطالب بالتحقيق في ضياع قناني الأوكسجين بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).