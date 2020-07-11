جامعة هيوستن الامريكية : فريق من الباحثين طور جهازا يقتل فيروس كورونا بشكل

2020/07/11 | 00:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية ، اليوم الجمعة ، إن فريقا من الباحثين طور جهازا يقتل فيروس كورونا المستجد بشكل فوري.ووفقا لورقة نشرت في موقع المجلة العلمية "ماتيريل توداي فيزكس"، فقد صمم الفريق جهازا لتنقية الهواء "يصطاد الفيروس ويقتله".وأفادت جامعة هيوستن بأن الجهاز أظهر نتائج جيدة في الاختبارات التي أجريت في مختبر غالفيستون الوطني، إذ قتل نسبة 99.8 في المئة من الفيروس.ويأتي الكشف عن الجهاز بعد أدلة جديدة تفيد بأن الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لمدة ثلاث ساعات تقريبا.وقالت المجلة العلمية إنه وبالنظر إلى أن "كوفيد 19" لا يستطيع تحمل درجات حرارة أعلى من 70 درجة مئوية، فقد تم تصميم وتصنيع مرشحات فعالة تعتمد على رغوة النيكل (Ni) المسخنة للقبض على السارس CoV-2 وقتله.وأضافت أن نتائج اختبار الفيروسات كشفت أن 99.8٪ من مرض السارس- CoV-2 الهوائي تم التقاطه وقتله بمرور واحد من خلال مرشح جديد قائم على رغوة ني عند تسخينه حتى 200 درجة مئوية، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام المرشح نفسه للقبض على 99.9٪ من عصيات الجمرة الخبيثة.وتمهد هذه الدراسة الطريق لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد والعوامل الأخرى شديدة العدوى المحمولة جوا في البيئات المغلقة.

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