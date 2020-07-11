بارزاني يعزي بوفاة غيداء كمبش

2020/07/11 | 00:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، التعزية بوفاة النائبة عن تحالف القوى العراقية غيداء كمبش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعزي عائلة وذوي عضو مجلس النواب المرحومة د.



غيداء كمبش، ومجلس النواب العراقي، التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف بالقول، "نشاركهم أحزانهم داعين الباري عز وجل أن يتغمد المرحومة برحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وتوفيت كمبش، الجمعة، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

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