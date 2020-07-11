وزير الصحة يصدر توجيها بشأن امتحانات الاطباء العاملين بمراكز كورونا

2020/07/11 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، توجيها بشأن امتحانات الاطباء العاملين في المراكز المخصصة لكورونا.

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