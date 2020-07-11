الأسدي في ذكرى التحرير : قواتنا دحرت مخططات أعتى عصابات إرهابية

2020/07/11 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الجمعة، بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة عصابات داعش الارهابية.

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