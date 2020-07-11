البياتي يصدر بياناً بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل

2020/07/11 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الجمعة، بياناً بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل.

وقال البياتي في البيان، "بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية , اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والى القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، ولأبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفهم وتشكيلاتهم الذين سطروا اروع الملاحم البطولية وتقدموا بكل بسالة لتحرير الموصل من ارهابيي داعش واستطاعوا هزيمته ودحر مخططاته الخبيثة في السيطرة على ارض العراق".

واضاف "وفي هذه الذكرى العظيمة لابد ان نستذكر تضحيات الابطال من شهداءنا الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية لاستعادة ارض الموصل وتحية لجرحانا الابطال الذين كان لهم دور كبير في احراز النصر".

وتابع، "ختاما لا يسعني الا واقدم شكري الى قادة تشكيلات قواتنا الامنية بمختلف صنوفهم فلولا القيادة الحكيمة والتعاون الميداني والاداري بيننا لما تحقق النصر العراقي.. عاش العراق ..



عاش الشعب".

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بغداد اليوم - بغداد

بعث رئيس اركان الجيش الفرق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الجمعة، رسالة الى رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وجاء في نص الرسالة:

الاخ العزيز معالي رئيس جهاز مكافحة الارهاب المحترم&n

بغداد اليوم- بغداد

افاد امصد أمني، الجمعة، 10 تموز، 2020، بأن الطائرات التركية عاودت قصفها على قضاء زاخو شمالي العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية استهدفت ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك".

وضاف أن

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، العثور على صاروخ كاتيوشا شرقي بغداد معد للاطلاق باتجاه المنطقة الخضراء.

وقالت القيادة في بيان، ان "القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق بات

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