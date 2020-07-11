وزير الصحة يصدر توجيها بشأن امتحانات الاطباء العاملين بمراكز كورونا

2020/07/11 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، بمنح 10 درجات مفاضلة للناجحين من الامتحان التنافسي في البورد العربي للاطباء.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الصحة والبيئة وجه بمنح 10 درجات مفاضلة للناجحين من الامتحان التنافسي في البورد العربي للأطباء العاملين في المراكز المخصصة لكورونا، والراغبين بالتقديم لدراسة البورد العربي مع توسعة المقاعد الدراسية لكافة التخصصات الطبية، دعمًا لجهودهم المبذولة لمواجهة جائحة كورونا".

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا.

وقال الحشد في بيان، ان "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا

بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، بانشاء معمل لانتاج الأوكسجين الطبي في محافظة ذي قار.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لإنشاء مع

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