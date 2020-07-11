القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 4 ) الإنفاق في سبيل الله : إبتغاء مرضاة الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور

2020/07/11 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أنواع الأعمال ، وأهدافها 1 ـ للعمل بشرى قد يكون صالحا وقد يكون سيئا .



وللعمل البشرى أهداف ، قد يكون دنيويا عاديا وقد يكون شيطانيا ، وقد يكون ( في سبيل الله جل وعلا ) إبتغاء مرضاته .



2 ـ هناك أعمال صالحة يكون هدفها الدنيا فقط ، فهناك بليونيرات لا يؤمنون بالآخرة يتبرعون بالملايين من مال الله جل وعلا الذى استخلفهم فيه ولكن بهدف دنيوى بحت .



هؤلاء يجزيهم الله جل وعلا أجرهم في الدنيا فقط لأنهم ......





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