القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 4 ) الإنفاق في سبيل الله : إبتغاء مرضاة الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور أنواع الأعمال ، وأهدافها 1 ـ للعمل بشرى قد يكون صالحا وقد يكون سيئا .
وللعمل البشرى أهداف ، قد يكون دنيويا عاديا وقد يكون شيطانيا ، وقد يكون ( في سبيل الله جل وعلا ) إبتغاء مرضاته .
2 ـ هناك أعمال صالحة يكون هدفها الدنيا فقط ، فهناك بليونيرات لا يؤمنون بالآخرة يتبرعون بالملايين من مال الله جل وعلا الذى استخلفهم فيه ولكن بهدف دنيوى بحت .
هؤلاء يجزيهم الله جل وعلا أجرهم في الدنيا فقط لأنهم ......
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