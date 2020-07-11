2020/07/11 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غدير_رشيد في البداية لابد وأن نعزي عائلة النائبة (غيداء كمبش) عضوة البرلمان العراقي بوفاتها نتيجة إصابتها بفايروس كورونا، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان.من وحي المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية التي أجبرنا عليها في العراق طيلة 17 سنة ، أتمنى على السياسيين والإعلاميين العراقيين إلتزام الهدوء وإحترام المتوفاة والإيمان بالقدر وأن ينسوا طائفيتهم ومحاصصتهم لوقت قصير وياريت لأربعين يوما.أقول ذلك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحاصصة العراقية ...في زمن الكورونا !!!!!!! - غدير رشيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحاصصة العراقية ...في زمن الكورونا !!!!!!! - غدير رشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).