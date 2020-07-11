ما حقيقة انفصال أبو هشيمة وياسمين صبري؟

2020/07/11 | 02:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، ليرد على أنباء انفصاله عن زوجته الممثلة، ياسمين صبري، التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.وشارك أبو هشيمة صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على “إنستغرام”، وأرفق معها “إيموجي” لقلب، في إشارة منه إلى أنه يحبها، وأن كل ما يتردد عن طلاقهما ليس له […]

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