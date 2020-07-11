وفاة نائبة عراقية متأثرة بكورونا

2020/07/11 | 02:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان العراقي، الجمعة، عن وفاة النائبة غيداء كمبش، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.وقال البرلمان في بيان صدر عن رئاسته، أن النائبة غيداء كمبش ورئيسة لجنة التعليم العالي البرلمانية فارقت الحياة اليوم متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا.وأضاف البيان، أن كمبش أصيبت بالفيروس قبل أسبوع تقريبا ورقدت في المستشفى بعد أن فقدت الوعي منذ يومين […]

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