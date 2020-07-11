في تنظيم حل مجلس النواب العراقي - علي مهدي

2020/07/11 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي أثارت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقتها الانتفاضة الشعبية في الأول من تشرين الأول لسنة 2019، وتم تبنيها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجه الوزاري، الكثير من الاهتمام والمتابعة للعديد من الكتل السياسية في البرلمان وخارجه وكذلك المهتمين في الشأن السياسي والمختصين في القانون الدستوري ، وان احد تداعيات هذا الاهتمام التعامل مع مجلس النواب الحالي والذي كانت الدعوة إلى حله ......





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