في ذكرى تحرير الموصل داعش الواقع والصورة والأسباب ح2 - عباس علي العلي

2020/07/11 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لقد كان لغياب الرؤية العقلانية والواقعية التي يمكن بها معالجة الأخطاء الكارثية التي أرتكبتها سلطة ما بعد الأحتلال الأثر المؤذي في خلخلة الواقع العراقي بالمجمل، فلا الجناح السياسي للسلطة الجديدة لديه المؤهلات الفنية والفكرية القادرة على قراءة الواقع وإيجاد الأفكار والحلول التي تضمن بناء النسيج العراقي مواليا لسلطة الدولة ومنتمي لها ومدافع عنها، ولا الجناح الديني الذي كان يعول عليه العراقيون أن يكون ......





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