الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

2020/07/11 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، حسب بيانات وكالة "رويترز"، ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، حيث رصدت السلطات الصحية للبلاد 62500 حالة جديدة.

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