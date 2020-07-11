الرئيس العراقي يقول انه غير مرتاح البال حتى يتحقق امر هام

2020/07/11 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل استمرار الجهود حتى القضاء على جميع فلول تنظيم داعش الارهابي....

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