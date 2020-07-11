عمليات عسكرية عراقية في المناطق الفاصلة مع البيشمركة على حدود ايران

2020/07/11 | 07:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلق الجيش العراقي ، اليوم السبت، عمليات "ابطال العراق / المرحلة الرابعة" العسكرية على الشريط الحدودي مع ايران في مناطق تفصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

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